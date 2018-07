Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Börsen sind am Montag mit Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Vom Handelskonflikt gab es nichts Neues, und das Plus kam bei dünnen Handelsumsätzen zu Stande. Anleger warteten auf neue Impulse, die die bald beginnende Berichtssaison liefern dürfte. Am Freitag legen mit JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo gleich drei große US-Banken ihre Quartalszahlen vor. Der DAX gewann 0,4 Prozent auf 12.544 Punkte, der Euro-Stoxx-50 schloss 0,3 Prozent höher bei 3.460.

Am Devisenmarkt stand die Schwäche des Pfund im Blick. Die britische Devise litt unter dem Rücktritt von Außenminister Boris Johnson. Im Prinzip ist der Rücktritt von Johnson, der sich in der Vergangenheit für einen harten Brexit ausgesprochen hatte, positiv für das Pfund. Allerdings nehme mit dem Aus von Johnson die politische Unsicherheit in Großbritannien zu, sagte eine Devisenanalystin. Insbesondere sei die Gefahr gestiegen, dass das Kabinett von Premierministerin Theresa May auseinanderbrechen könnte und niemand könne wissen, was dann passieren werde.

Das Pfund fällt und der FTSE steigt

Am Wochenende war bereits Brexit-Minister David Davis zurückgetreten. Davis war ebenso wie Johnson ein Befürworter eines harten Brexits. Der FTSE reagierte mit Aufschlägen von 0,9 Prozent auf die politischen Entwicklungen in Großbritannien. Der FTSE weist eine hohe positive Korrelation mit einem fallenden Pfund auf. Grund ist der starke Exportanteil der britischen Großkonzerne, denen ein schwächeres Pfund gelegen kommt.

Die Verkehrszahlen von Air France kamen an der Börse gut an, die Aktie legte um 6,3 Prozent zu. So stieg die Zahl der Passagiere im Juni um 3,7 Prozent, auch der Ladefaktor konnte gesteigert werden. Dies half auch den Wettbewerbertiteln, so gewannen Lufthansa um 2,2 und IAG 2 Prozent. Renault gaben 0,5 Prozent nach. Grund waren Abgasprobleme bei Nissan. Die Japaner hatten eingestanden, Abgaswerte gefälscht zu haben. Renault ist mit 43 Prozent an Nissan beteiligt.

CMA CGM will angeblich mit Hapag Lloyd fusionieren

Hapag-Lloyd stiegen um 4,4 Prozent. Grund für die Kursgewinne war ein Artikel, laut dem CMA CGM Gespräche mit Hapag-Lloyd wegen einer möglichen Fusion geführt haben soll. Die Reederei hat die Spekulationen bereits dementiert. Im Handel hieß es, dass eine Konsolidierung in der Branche grundsätzlich begrüßenswert wäre. Diese leide unter Überkapazitäten und niedrigen Frachtraten. Allerdings hielt ein Händler eine Fusion von Hapag-Lloyd zum aktuellen Zeitpunkt für wenig wahrscheinlich.

Klöckner gewannen 4 Prozent. Aufgrund höher als erwartet ausgefallener Preise in den USA für Stahl und Metallprodukte rechnet das Unternehmen nun für das zweite Quartal mit einem EBITDA von rund 82 Millionen Euro nach bislang 65 bis 75 Millionen. Für das dritte Quartal sieht Klöckner nun einen starken Anstieg des operativen Ergebnisses im Vergleich zum Vorjahr. Im Handel kam der optimistischere Ausblick gut an.

Im DAX kamen die zuletzt gut gelaufenen Versogeraktien unter Druck: Eon büßten 1,5 Prozent ein und RWE 0,6 Prozent. Im TexDAX erholten sich Aixtron von den jüngsten Verlusten und stiegen in einer technischen Gegenbewegung um 10,9 Prozent.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Europa Euro-Stoxx-50 3.464,73 +16,24 +0,5% -1,2% Stoxx-50 3.092,96 +20,41 +0,7% -2,8% Stoxx-600 384,59 +2,23 +0,6% -1,2% Frankfurt XETRA-DAX 12.543,89 +47,72 +0,4% -2,9% London FTSE-100 London 7.694,87 +77,17 +1,0% -0,9% Paris CAC-40 Paris 5.398,11 +22,35 +0,4% +1,6% Amsterdam AEX Amsterdam 557,71 +4,10 +0,7% +2,4% Athen ATHEX-20 Athen 1.971,74 +7,18 +0,4% -5,4% Brüssel BEL-20 Brüssel 3.797,06 +26,39 +0,7% -4,6% Budapest BUX Budapest 35.676,82 -98,91 -0,3% -9,4% Helsinki OMXH-25 Helsinki 4.220,15 +46,97 +1,1% +7,7% Istanbul ISE NAT. 30 Istanbul 122.137,50 +715,10 +0,6% -13,4% Kopenhagen OMXC-20 Kopenhagen 979,23 +7,44 +0,8% -4,4% Lissabon PSI 20 Lissabon 5.599,76 +43,10 +0,8% +4,7% Madrid IBEX-35 Madrid 9.927,00 +22,00 +0,2% -1,2% Mailand FTSE-MIB Mailand 22.033,44 +107,93 +0,5% +0,3% Moskau RTS Moskau 1.193,17 +19,70 +1,7% +3,4% Oslo OBX Oslo 824,06 +11,27 +1,4% +10,9% Prag PX Prag 1.080,93 +3,37 +0,3% +0,3% Stockholm OMXS-30 Stockholm 1.541,06 +16,89 +1,1% -2,3% Warschau WIG-20 Warschau 2.151,70 -0,36 -0,0% -12,6% Wien ATX Wien 3.281,40 +12,46 +0,4% -4,3% Zürich SMI Zürich 8.759,92 +62,50 +0,7% -6,6% DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.24 Uhr Fr, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1749 +0,01% 1,1772 1,1758 -2,2% EUR/JPY 130,13 +0,33% 130,02 129,84 -3,8% EUR/CHF 1,1652 +0,27% 1,1624 1,1635 -0,5% EUR/GBP 0,8884 +0,70% 0,8840 1,1291 -0,1% USD/JPY 110,76 +0,32% 110,43 110,43 -1,7% GBP/USD 1,3226 -0,67% 1,3317 1,3275 -2,1% Bitcoin BTC/USD 6.817,73 +0,3% 6.769,29 6.598,61 -50,1% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,66 -0,66 -0,04 Deutschland 10 Jahre 0,30 0,29 -0,13 USA 2 Jahre 2,57 2,53 0,68 USA 10 Jahre 2,85 2,82 0,44 Japan 2 Jahre -0,13 -0,13 0,01 Japan 10 Jahre 0,03 0,03 -0,02 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,47 73,80 -0,4% -0,33 +23,7% Brent/ICE 77,81 77,11 +0,9% 0,70 +20,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.260,42 1.255,21 +0,4% +5,21 -3,3% Silber (Spot) 16,11 16,04 +0,4% +0,06 -4,9% Platin (Spot) 852,50 844,50 +0,9% +8,00 -8,3% Kupfer-Future 2,85 2,81 +1,1% +0,03 -14,5% ===

