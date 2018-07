Paris - An den europäischen Aktienmärkten ist es am Montag weiter nach oben gegangen. Die wichtigsten Indizes setzten damit ihre Erholungsbewegung fort. Auch in London stiegen trotz der im Zuge der vorgestellten Brexit-Pläne ausgebrochenen Regierungskrise die Kurse. Unterstützung lieferte hier das britische Pfund.

Der EuroStoxx 50 beendete den Handel 0,35 Prozent höher bei 3460,44 Punkten, nachdem der Leitindex der Eurozone zwischenzeitlich auf das höchste Niveau seit Mitte Juni geklettert war. In Paris ging es für den CAC-40 um 0,42 Prozent auf 5398,11 Punkte nach oben und auch in Italien und Spanien gab es Gewinne.

"Allgemein hilft den Märkten momentan, dass die US-Wirtschaft stärker und stärker wächst, ohne dass die Inflation deutlich zulegt. Das haben die Arbeitsmarktdaten letzten Freitag gezeigt", kommentierte Händler Markus Huber von City of London Markets.

Der FTSE 100 in London profitierte mit einem Plus von 0,92 Prozent auf 7687,99 Punkte vor allem ...

