DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.33 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.460,44 +0,34% -1,12% Stoxx50 3.089,82 +0,56% -2,67% DAX 12.543,89 +0,38% -2,89% FTSE 7.687,99 +0,92% -0,91% CAC 5.398,11 +0,42% +1,61% DJIA 24.745,12 +1,18% +0,10% S&P-500 2.779,24 +0,70% +3,95% Nasdaq-Comp. 7.720,79 +0,42% +11,84% Nasdaq-100 7.238,34 +0,43% +13,16% Nikkei-225 22.052,18 +1,21% -3,13% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,63% -15

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,43 73,80 -0,5% -0,37 +23,6% Brent/ICE 77,90 77,11 +1,0% 0,79 +20,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.260,06 1.255,21 +0,4% +4,85 -3,3% Silber (Spot) 16,11 16,04 +0,4% +0,07 -4,9% Platin (Spot) 852,10 844,50 +0,9% +7,60 -8,3% Kupfer-Future 2,84 2,81 +1,1% +0,03 -14,6%

Ein etwas schwächerer Dollar stützt den Goldpreis, der um 0,5 Prozent auf 1.261 Dollar je Feinunze nach oben klettert. Damit bewegt sich das Edelmetall in Richtung Zweiwochenhoch.

Auch für die Ölpreise geht es nach oben. Die global gehandelte Sorte Brent steigt. Vor allem Lieferausfälle aus Libyen, Venezuela und dem Iran sowie kurzfristig auch aus Kanada trieben den Brent-Preis, heißt es. US-Öl ist davon weniger betroffen.

FINANZMARKT USA

Weiterhin stützt der US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag. Er verfestigt unter Anlegern die Hoffnung, dass die weiterhin schwelenden Handelskonflikte keinen deutlicheren Einfluss auf die Konjunktur haben werden. Die US-Strafzölle auf chinesische Produkte und die Gegenzölle der Chinesen gelten seit Freitag. Allerdings habe es bisweilen anders als befürchtet keine weitere Eskalation gegeben, auch dieser Umstand schüre Hoffnung. Der Kleinwerteindex Russell-2000 hat den Handelsstreit bereits abgeschüttelt und bewegt sich wieder auf Rekordniveau. Dies lässt die Bullen am Aktienmarkt hoffen. Die nachlassenden Sorgen über den Handelskonflikt drücken den Rentenmarkt, die Rendite zehnjähriger US-Anleihen steigt um 3 Basispunkte auf 2,85 Prozent. Analysten verweisen allerdings auch auf Zurückhaltung aufgrund der im Verlauf der Woche anstehenden Auktionen neuer US-Staatsanleihen. Twitter brechen um 8,9 Prozent ein. Die Praxis des Kurznachrichtendiensts, sogenannte "Fake-Konten" zu schließen, könnte das viel beachtete Wachstum der Nutzerzahlen beeinträchtigt haben, heißt es. Boeing legen um 1,6 Prozent zu. Neuseeland will bei Boeing Seefernaufklärungsflugzeuge ordern. Daneben zeigen sich vor allem die Bankenwerte mit Aufschlägen. Der Sektor profitiert von den zuletzt guten US-Konjunkturdaten. Tesla steigen um 0,8 Prozent. Der Elektroautobauer hob die Preise in China um fast 20 Prozent an und reagiert damit auf Strafzölle der Chinesen für US-Produkte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

US/Court of Chancery, Beginn des Gerichtsverfahrens wegen der Aufkündigung der Akorn-Übernahme durch Fresenius

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Termine mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Anleger warteten auf neue Impulse, die die bald beginnende Berichtssaison liefern dürfte. Der FTSE reagierte mit Aufschlägen von 0,9 Prozent auf die politischen Entwicklungen in Großbritannien. Der FTSE weist eine hohe positive Korrelation mit einem fallenden Pfund auf. Grund ist der starke Exportanteil der britischen Großkonzerne, denen ein schwächeres Pfund gelegen kommt. Die Verkehrszahlen von Air France kamen gut an, die Aktie legte um 6,3 Prozent zu. Dies half auch den Wettbewerbertiteln, so gewannen Lufthansa 2,2 und IAG 2 Prozent. Renault gaben 0,5 Prozent nach. Grund waren Abgasmanipulationen bei Nissan. Renault ist mit 43 Prozent an Nissan beteiligt. Hapag-Lloyd stiegen um 4,4 Prozent. Grund für die Kursgewinne war ein Artikel, laut dem CMA CGM Gespräche mit Hapag-Lloyd wegen einer möglichen Fusion geführt haben soll. Klöckner gewannen 4 Prozent. Aufgrund höher als erwartet ausgefallener Preise in den USA für Stahl und Metallprodukte rechnet das Unternehmen nun für das zweite Quartal mit einem höheren EBITDA. Im DAX kamen die zuletzt gut gelaufenen Versogeraktien unter Druck: Eon büßten 1,5 Prozent ein und RWE 0,6 Prozent. Im TexDAX erholten sich Aixtron von den jüngsten Verlusten und stiegen in einer technischen Gegenbewegung um 10,9 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.24 Uhr Fr, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1745 -0,02% 1,1772 1,1758 -2,2% EUR/JPY 130,14 +0,33% 130,02 129,84 -3,8% EUR/CHF 1,1651 +0,26% 1,1624 1,1635 -0,5% EUR/GBP 0,8884 +0,70% 0,8840 1,1291 -0,1% USD/JPY 110,80 +0,35% 110,43 110,43 -1,6% GBP/USD 1,3222 -0,70% 1,3317 1,3275 -2,2% Bitcoin BTC/USD 6.798,08 -0,0% 6.769,29 6.598,61 -50,2%

Mit deutlichen Abgaben zeigt sich das britische Pfund. Nach Brexit-Minister Davis Davis ist mit Außenminister Boris Johnson bereits der zweite Minister aus dem Kabinett von Premierministerin Theresa May zurückgetreten. Im Prinzip ist der Rücktritt von Johnson, der sich in der Vergangenheit für einen harten Brexit ausgesprochen hat, positiv für das Pfund. Allerdings nehme mit dem Aus von Johnson die politische Unsicherheit in Großbritannien zu, sagt eine Devisenanalystin. Insbesondere sei die Gefahr gestiegen, dass das Kabinett von Theresa May auseinanderbrechen könnte und niemand könne wissen, was dann passieren werde, heißt es.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Der Markt wende sich vom Handelsstreit ab und der Berichtsseason zu, heißt es mit Blick auf moderaten Aufschläge an den Börsen. Spannend wird es am Freitag, wenn mit JPM, Citigroup und Wells Fargo gleich drei große US-Banken ihre Quartalszahlen vorlegen werden. Etwas gestützt wird der Markt vom Rücktritt des britischen Brexit-Ministers Davis. Mit Davis sei ein Befürworter eines harten Brexist aus der Führungsriege ausgeschieden, heißt es. Damit steige die Chance, dass Großbritannien doch noch in der EU-Zollunion bleibe, womit sich die realwirtschaftlichen Folgen des Brexits in Grenzen hielten. Einmal mehr steht der Sektor der Automobilwerte im Fokus der Anleger. Daimler hat bei internen Überprüfungen bei einem älteren Lkw-Motor Abgaswerte gemessen, die leicht höher als erlaubt gewesen sind. Für die Daimler-Aktie geht es um 0,4 Prozent nach unten. Renault gibt mit Abschlägen von 1,2 Prozent deutlich stärker nach. Grund sind Abgasprobleme bei Nissan. Die Japaner haben eingestanden, Abgaswerte gefälscht zu haben. Renault ist mit 43 Prozent an Nissan beteiligt. Die Verkehrszahlen von Air France kommen an der Börse gut an, die Aktie legt um 7,3 Prozent zu. Lufthansa gewinnen 2,8 und IAG 2,1 Prozent. Einen Dämpfer für Siemens sehen Marktteilnehmer in der Entwicklung um die Allianz mit Alstom. Proxinvest hat den Aktionären von Alstom die Ablehnung der Eisenbahnallianz mit Siemens empfohlen. Siemens notieren wenig verändert.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

BASF plant für 10 Milliarden Dollar Verbundstandort in China

BASF reagiert auf das starke Wachstum in China mit dem Bau eines weiteren Verbundstandortes. Im Südosten Chinas nahe Hongkong soll für bis zu 10 Milliarden US-Dollar ein zweiter chemischer Großkomplex von BASF entstehen. Spätestens 2026 könnten die ersten Anlagen des Standortes in den Betrieb gehen, heißt es in einer Mitteilung, 2030 soll das gesamte Projekt realisiert sein.

BMW baut chinesisches Joint Venture mit Brilliance aus

Der Autobauer BMW AG hat mit seinem chinesischen Partner Brilliance Automotive den Ausbau des Gemeinschaftsunternehmens Brilliance Automotive (BBA) vereinbart. Das Joint Venture werde die Kapazität der beiden Werke Tiexi und Dadong in Shenyang bis 2019 auf 520.000 Fahrzeuge der Marke BMW ausweiten, teilte der Münchener Konzern mit.

Siemens will IoT-Betriebssystem in China über Alibaba anbieten

Siemens will sein Betriebssystem für vernetzte Maschinen ab 2019 auch chinesischen Industriebetrieben anbieten können. Die offene Plattform Mindsphere des Münchner Technologiekonzerns soll über die Cloud-Infrastruktur des chinesischen Internetriesen Alibaba verfügbar werden. Eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichneten beide Seiten am Montag bei einem Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang.

Siemens und SPIC prüfen Kooperation bei großen Gasturbinen

China setzt bei der Entwicklung eigener Gasturbinen zur Stromherstellung auf die technische Erfahrung von Siemens. Der Energiekonzern State Power Investment Corporation (SPIC) schloss anlässlich eines Staatsbesuchs des chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang bei Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin mit Siemens eine Absichtserklärung zur Bildung einer Entwicklungspartnerschaft.

Volkswagen beruft früheren ZF-Chef Sommer in den Vorstand - Kreise

ehemalige Chef des Zulieferers ZF Friedrichshafen solle bei Volkswagen die Verantwortung für den Einkauf übernehmen, berichtet ein Informant.

Klöckner verdient im 2Q dank guter US-Preise mehr als erwartet

July 09, 2018 12:39 ET (16:39 GMT)

Der Duisburger Stahlhändler Klöckner hat im zweiten Quartal dank eines starken Geschäftes in den USA operativ mehr verdient als prognostiziert. Die Marktpreise für Stahl- und Metallprodukte lagen in den drei Monaten per Ende Juni über den Erwartungen, teilte Klöckner & Co mit. Den Ausblick für den operativen Gewinn im laufenden Jahr erhöhte das Unternehmen leicht.

Amazon schafft 1.700 Stellen in Italien

Der Internethändler Amazon will 1.700 Stellen in Italien schaffen. Eingestellt würden Mitarbeiter etwa in der Softwareentwicklung oder Lagerarbeiter, teilte der US-Konzern mit. Damit wachse die Belegschaft in Italien von 3.500 auf 5.200 Mitarbeiter.

Starbucks will ab 2020 keine Plastikstrohhalme mehr verwenden

Die Kaffeehauskette Starbucks will ab 2020 keine Strohhalme aus Plastik mehr verwenden, um den Müll zu reduzieren. Die Nutzung der Einweg-Halme in den mehr als 28.000 firmeneigenen und lizenzierten Filialen soll bis 2020 auslaufen, teilte die Starbucks Coffee Co mit. Stattdessen werde der Konzern auf alternative Strohhalme umsteigen oder ganz darauf verzichten.

Tesla hebt Preise in China um 20 Prozent an

Tesla-Kunden dürften mit zu den ersten Verbrauchern gehören, die unter dem Handelsstreit zwischen den USA und China zu leiden haben werden. Der US-Elektroautobauer stellte eine neue Preisliste auf seine Webseite in China und hob dabei die Preise um fast 20 Prozent an. Zuvor hatte am Freitag China im Gegenzug für die US-Zölle eigene Strafzölle für Produkte aus den USA in Kraft gesetzt, insgesamt für Waren im Volumen von 34 Milliarden US-Dollar. Davon betroffen sind auch Fahrzeugimporte aus den USA und somit Teslas.

