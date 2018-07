Während die Politik vor der Sommerpause heftig über die Flüchtlingspolitik streitet, stellt sich deutschen Urlaubern eine einfache Frage: Geht's ins Ausland oder nicht? Scheinbar alles nur eine Frage der Inszenierung.

Die Deutsche Bahn wirbt derzeit mit überraschenden Motiven, die optisch ein Reiseziel aus der weiten Ferne einem zum Verwechseln ähnlichen Ort innerhalb Deutschlands gegenüberstellen, selbstverständlich erreichbar für ein deutlich geringeres Urlaubsbudget. Wäre für die dabei gezeigte Hängebrücke zum Beispiel nicht klar hervorgehoben, dass sie sich im heimischen Hunsrück befindet, könnte man tatsächlich meinen, sie sei in Costa Rica oder Thailand abgelichtet. Oder wie im vorliegenden Fall am vergleichbaren Ort in Kanada. Und logo: Im rheinland-pfälzischen Hunsrück ist man natürlich deutlich schneller vor Ort als im ansonsten so verlockenden Nordamerika, vor allem dank der bundesweiten Bahnverbindungen.

Mit diesen erstaunlich gut gemachten Vergleichsbildern - ein anderes Motiv lässt Santos und Berlin zum Verwechseln ähnlich aussehen - werben die Eisenbahner dafür, doch mal wieder oder häufiger Urlaub in Deutschland zu machen. Und die Kampagne belegt: Auch heimische Reiseziele können genauso stark zum Träumen anregen, wenn sie entsprechend inszeniert sind. Ergebnisse aus unseren kontinuierlichen Umfragen von YouGov belegen zudem: Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Reisende zu Inlandszielen dann auch mit der Bahn unterwegs sind.

Inwiefern Inlandsurlauber anders ticken

Werden reisefreudige Familien aus Deutschland deswegen im Sommerurlaub nun auch wirklich spontan vom Ferienflieger auf den Fernverkehr der Bahn umsteigen? Oder vermittelt dieser Ansatz nicht vielmehr denjenigen ein gesteigertes Selbstwertgefühl, die ohnehin schon die Entscheidung getroffen haben, im vermeintlich günstigeren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...