Gazprom profitiert in diesen Tagen von den erstklassigen Chancen, die sich am Öl- und Gasmarkt durch die hohen Preise ergeben. Dabei hat auch die Aktie zuletzt mitgezogen. Alleine am Montag ging es erneut um gut 2 % nach oben. Die Aktie hat den kurzfristigen charttechnischen Aufwärtstrend, der seit Mitte Juni etabliert wurde, faktisch bestätigt.

Die nächste Hürde dürfte für den weiteren Verlauf nunmehr entscheidend sein. 4 Euro stehen im Weg - gelingt es, auch über diese Barriere zu springen, ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...