Für die Aktie der Commerzbank ist es nach zuletzt wieder etwas besseren Kursen am Montagmorgen etwas ruhiger in den Handel gegangen. Die Bankaktie verharrt auf sehr tiefem Niveau. Chartanalysten sind unverändert der Meinung, die Aktie sei in einem massiven Abwärtstrend. Der Wert sehe sich größten Risiken gegenüber, zumal zunächst die Unterkreuzung der Marke von 8 Euro droht. Sofern dies passiert, würde die Aktie mangels Unterstützungszonen auch auf 7 Euro zumarschieren können. Die Aussichten ... (Frank Holbaum)

