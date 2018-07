Zwei Managementforscher werten für eine Studie die Kalender von 27 Topmanagern aus und erhalten einen Einblick in 60.000 Stunden Managerleben. Über das Ausmaß der Zeitverschwendung können sie nur staunen.

Dutzende von Investoren. Tausende von Angestellten. Millionen von Kunden. Und Milliarden an Unternehmenswert. Wären Sie gerne für all das verantwortlich? Könnten Sie einen Weltkonzern als dessen wichtigster Vertreter nach innen und außen repräsentieren, den Überblick behalten über Zahlen, Personal und Strategie, heute schon für morgen planen, das Klein-Klein ebenso im Auge behalten wie das große Ganze, nicht nur mit- und vor-, sondern auch querdenken?

Top-Manager polarisieren. Und das nicht, obwohl so wenig über das Leben in den Vorstandsbüros bekannt ist - sondern gerade deswegen. In jeder Wissenslücke gedeihen Lügen und Halbwahrheiten. Niemand weiß so ganz genau, was ein Unternehmenslenker den ganzen Tag treibt. Wie viele Stunden ist er im Büro? Wie und mit wem kommuniziert er - und worüber?

Schon lange versuchen Wissenschaftler, darauf Antworten zu finden. Der Kanadier Henry Mintzberg etwa. Bevor er an der McGill-Universität zu einem der bekanntesten Managementprofessoren weltweit wurde, begleitete er in den Sechzigerjahren im Rahmen seiner Doktorarbeit wochenlang eine Handvoll Top-Manager und notierte penibel, wie sie die Zeit bei der Arbeit verbrachten. Doch über Banalitäten wie "Manager haben viele Aufgaben, zwischen denen sie ständig hin- und herwechseln" kam er damals nicht hinaus.

Oriana Bandiera wiederum, Ökonomieprofessorin an der London School of Economics, gewann im Jahr 2017 immerhin 1100 CEOs dafür, eine Woche lang täglich mit ihr zu telefonieren und dabei ihre Tätigkeiten zu dokumentieren. Die Essenz: Je größer der Konzern, desto schädlicher waren Mikromanager, die sich um jedes kleine Detail selbst kümmern wollten. Doch keine Studie konnte systematisch und über einen längeren Zeitraum hinter den Vorhang des Top-Managements schauen. Bis jetzt. Denn zwei Wissenschaftlern der Harvard Business ...

