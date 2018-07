Der USD/CAD verbrachte die 1. Hälfte des Tages in einer schmalen 20 Pips Range unter 1,31, da es keine wichtigen Impulse gab. Trotz der anfänglichen USD Schwäche, konnte sich der Loonie nicht durchsetzen, da die Rohölpreise am Montag Verluste verzeichnen. Die starke Verbesserung der US Treasury Renditen und der moderate Verkauf an den Rohölmärkten, ...

