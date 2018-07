Am Montagmorgen hatte China angekündigt seine Märkte für ausländische Unternehmen weiter zu öffnen. Prompt erhielt BASF eine Genehmigung, in Guangdong den weltweit drittgrößten Standort in Eigenregie zu bauen.

BASF darf im chinesischen Guangdong seinen weltweit drittgrößten Standort in Eigenregie bauen. Das zeige, dass die Öffnung des chinesischen Marktes nicht nur ein Wort sei, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Besuch des chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang am Montag in Berlin. Beide Länder gingen neue Wege in der Kooperation. Die bis zu zehn Milliarden Dollar schwere Investition ist das erste Mal überhaupt, dass der Ludwigshafener Chemiekonzern ein Werk in China ohne einen lokalen Partner bauen kann. Bei dem Staatsbesuch unterzeichneten Deutschland und China zahlreiche Kooperationen und Gemeinschaftsprojekte. Laut Regierungskreisen haben die Vereinbarungen ein Volumen von zusammen rund 20 Milliarden Euro.

Der chinesische Konzern CATL baut in der thüringischen Hauptstadt Erfurt ein Werk für Batteriezellen für Elektroautos. Auch die Vereinbarung dazu wurde bei dem Treffen unterzeichnet. Das sei eine gute Nachricht für Thüringen, sagte die Bundeskanzlerin. Allein der Münchner Autobauer BMW will ...

