Nilfisk choisit GTT pour gérer son SD-WAN au niveau mondial

PARIS, 09 juill. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- GTT Communications, Inc. (http://www.gtt.net/) (NYSE:GTT), fournisseur leader de réseau cloud mondial pour les multinationales, annonce que Nilfisk (https://www.nilfisk.com/fr-fr/Pages/default.aspx), fabricant mondial d'équipements professionnels de nettoyage basé au Danemark et dont les produits et services sont distribués dans plus de 100 pays, a sélectionné GTT pour gérer son réseau mondial et implémenter un service SD-WAN.

"Nilfisk s'engage à répondre aux besoins de ses clients grâce à son innovation et à une expérience client inégalées, "déclare Steen Andersen, head of CIO Office &Core IT chez Nilfisk. "Etant donné que nous migrons de plus en plus d'applications critiques dans le cloud et que nous nous tournons vers l'Internet des Objets, il nous fallait une plateforme de communications agile pour répondre à nos besoins à la fois de cloud computing et d'infrastructure héritée. GTT est un partenaire capable de supporter la totalité de nos besoins réseaux dans le cloud, grâce à son expérience dans la gestion des réseaux d'entreprise couplée à son propre réseau SDN conçu pour répondre aux besoins futurs, qui allie la sécurité, la flexibilité et l'agilité utiles à notre activité."

GTT va déployer son service SD-WAN dans les 120 sites que compte Nilfisk à travers le monde. Le SD-WAN de GTT gère intelligemment le trafic en le dirigeant volontairement vers les chemins réseaux les plus efficaces depuis et vers les applications hébergées dans le cloud ou le data center. Cette fonctionnalité de gestion dynamique du réseau permet une infrastructure de communications agile et haute performance, qui facilite l'innovation et améliore l'expérience client.

GTT offre également une sécurité totale sur le réseau mondial de Nilfisk, incluant le filtrage du contenu et des firewalls régionaux en Europe, Amérique du Nord et Asie. La gestion de services de GTT permet à Nilfisk de se concentrer sur son coeur de métier.

"GTT redéfinit les communications mondiales pour mieux servir ses clients, tels que Nilfisk, qui construisent leur futur sur le cloud," assure Rick Calder, Président et CEO de GTT. "Nous aidons nos clients à connecter le monde à leurs organisations, et à chaque application dans le cloud."

