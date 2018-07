Die Erfindung der Lasertechnologie vor über 50 Jahren führte zur Entwicklung von Lidar-Systemen (Light Detection and Ranging), die einen Durchbruch in der Berechnung von Entfernungen bedeutete. Die Prinzipien von Lidar sind denen von Radar sehr ähnlich. Der Hauptunterschied besteht darin, dass Radarsysteme Funkwellen aussenden, die dann von Objekten reflektiert werden, während Lidar Lasersignale verwendet. Beide Techniken verwenden normalerweise die gleiche Methode, um die Entfernung eines Objekts zu bestimmen. Da die Wellenlänge des Laserlichts jedoch viel kürzer ist als die von Radiowellen, bieten Lidar-Systeme eine höhere Messgenauigkeit. Außerdem können Lidar-Systeme auch weitere Eigenschaften des reflektierten Lichts untersuchen, wie zum Beispiel den Frequenzgehalt oder die Polarisation, um zusätzliche Informationen über das Objekt zu erfassen.

Lidar-Systeme werden heute in einer ständig wachsenden Vielfalt von Anwendungen eingesetzt. Dies umfasst unter anderem autonomes Fahren, geologische und geographische Kartierungen, Seismologie, Meteorologie, Atmosphärenphysik, Überwachung, Altimetrie, Forstwirtschaft, Navigation, Fahrzeugverfolgung, Vermessung und Umweltschutz.

Um den vielen verschiedenen Anwendungen gerecht zu werden, sind Lidar-Systeme in einer Vielzahl von Designs und Konfigurationen erhältlich. Jedes System benötigt geeignete optisch-elektrische Sensoren und geeignete Datenerfassungselektronik. Das Lichterfassungssystem ist entweder inkohärent, wobei direkte Energie durch Amplitudenänderungen in den reflektierten Signalen gemessen wird, oder kohärent, wobei Verschiebungen in der Frequenz des reflektierten Signals, wie sie beispielsweise durch einen Doppler-Effekt verursacht werden, oder deren Phase beobachtet werden. In ähnlicher Weise kann die Lichtquelle eine Mikroimpulskonstruktion mit geringer Leistung sein, bei der intermittierende Impulsfolgen übertragen werden, oder eine solche mit hoher Energie. Mikropuls-Systeme sind ideal für Anwendungen, bei denen keine Gefährdung für menschliche Augen durch die Laser entstehen darf (zum Beispiel bei der bodengestützten Fahrzeugverfolgung), während die Hochenergiesysteme typischerweise dort eingesetzt werden, wo große Entfernungen und Reflexionen mit geringer Intensität auftreten (wie in Atmosphärenphysik und Meteorologie).

Jedes Lidar-System muss einen geeigneten Sensor verwenden, um die reflektierten Lasersignale zu erfassen und in ein elektrisches Signal umzuwandeln. Die gebräuchlichsten Sensortypen sind Photomultiplierröhren (PMTs) und Festkörper-Photodetektoren (wie Photodioden). Im Allgemeinen werden PMTs in Anwendungen verwendet, in denen sichtbares Licht verwendet wird, während Photodioden in Infrarotsystemen häufiger vorkommen. Beide Sensortypen sind jedoch weit verbreitet und die Wahl hängt weitgehend von den zu erfassenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...