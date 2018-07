Während hiesige Unternehmen zur Batterie-Produktion noch Allianzen schmieden und Aktionspläne verkünden, drängen bereits immer mehr Konkurrenten aus Asien nach Europa. So hat sich der chinesische Hersteller CATL (Contemporary Amperex Technology Co) mit Milliardenaufträgen von BMW im Rücken zum Bau einer Fabrik in Thüringens Landeshauptstadt...

Den vollständigen Artikel lesen ...