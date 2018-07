Die Rocket Internet SE aus Berlin hat nach dem erfolgreichen Börsengang von Home24.de weiterhin Aufwind an der Börse. Die Aktie der Beteiligung von Rocket Internet, Home24.de startete im Juni sofort gut in seinen ersten Börsenmonat. Auch daher scheinen die Analysten von JP Morgan positiv gestimmt gegenüber der Aktie von Rocket Internet. Rocket Internet hält an einigen online Startups wie Delivery Hero, HelloFresh und auch Westwing Anteile. Daher ...

