myPOS Europe Ltd, ein führender Anbieter von Kartenzahlungsservices für kleine und mittelgroße Unternehmen, bietet seinen Kunden nun Zugang zu "Faster Payments", um ihnen schnellere und bessere Geldüberweisungen zu ermöglichen.

Dadurch ergeben sich grundlegende Verbesserungen für Händler, die den myPOS-Service nutzen. Sie können dann Zahlungen in britischen Pfund 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche und 365 Tagen im Jahr nahezu in Echtzeit verschicken bzw. empfangen.

myPOS, einer der ersten und wenigen Anbieter auf dem Markt, der über seine verschiedenen Zahlungskanäle eine sofortige Auszahlung auf das Händlerkonto innerhalb von Sekunden nach Zahlungseingang garantiert, hat der sofortigen Abwicklung schon immer höchste Priorität eingeräumt.

myPOS befindet sich zudem an vorderster Front unter den Finanzinstituten, die an das "SEPA Instant Payment"-System angeschlossen sind, das eine gesamteuropäische Zahlungsstruktur schafft, die es Unternehmen und Privatpersonen ermöglicht, Euro-Zahlungen auf 34 europäischen Märkten innerhalb von 10 Sekunden zu verschicken bzw. zu empfangen.

myPOS-Kunden, die in Großbritannien tätig sind oder mit britischen Partnern und Lieferanten zusammenarbeiten, können jetzt von Sofortzahlungen profitieren, sodass sich die Überweisungszeiten von drei Tagen auf wenige Sekunden verkürzen.

myPOS auf den Punkt gebracht:

Transaktionsverarbeitung in Echtzeit

Kostenloses E-Geld-Konto und Visa-Business-Debitkarte

Online-Banking-Plattform

Keine monatlichen Gebühren oder Vertragsbindung

Tragbare Zahlungsterminals mit kostenlosem Internet in ganz Europa

Äußerst wettbewerbsfähige Transaktionsgebühren

AppMarket-Plattform zur Integration von myPOS Apps oder Drittanwendungen

Mitgliedschaften und Partnerschaften

myPOS ist Mitglied bei Vendorcom und von der britischen Financial Conduct Authority (FCA) zugelassen.

Über myPOS Europe Ltd

myPOS Europe Ltd mit eingetragenem Firmensitz in 25 Canada Square, Level 33, Canary Wharf London E14 5LB, Vereinigtes Königreich, ist ein lizensierter Zahlungsverkehrsanbieter und -verarbeiter.

Das myPOS-Paket beinhaltet ein intelligentes POS-Gerät, ein kostenloses myPOS-Konto mit Visa Business Card und den Zugang zu weiteren Händlerservices.

www.mypos.com

Contacts:

myPOS Europe

Andrew Byrne, COO

andrew.byrne@mypos.com

+44 (0) 7718 658 328