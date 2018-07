Nicht nur in der Medien- oder Softwarebranche kommt es vermehrt zu Übernahmen. Auch der Konsumgüterhersteller Henkel hält nach eigenen Angaben weiterhin Ausschau nach möglichen Übernahmekandidaten. In den letzten zwei Jahren hat Henkel mehr als 6 Milliarden Euro für Übernahmen ausgegeben. In nächster Zeit sollen weitere Zukäufe folgen.

