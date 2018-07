Um den Fluss von Fehlinformationen auf der Plattform zu reduzieren, sperrt Twitter seit Monaten drastisch "Fake-Konten" - und muss nun einen Sinkflug an der Börse verkraften.

Seit Monaten geht Twitter verstärkt gegen gefälschte Benutzerkonten vor und hat bereits Millionen davon gesperrt - auf dem Börsenparkett kommt die Säuberungsaktion des Kurznachrichtendienstes allerdings weniger gut an: Die Aktie fiel am Montag zeitweise um über neun Prozent, was als bisher größter Rückgang in drei Folgetagen zu Buche schlägt.

Zum Börsenschluss an der New Yorker Wall Street ging die Twitter-Aktie dann mit einem Minus von 5,4 Prozent aus dem Handel. Anleger ...

