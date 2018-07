Internationale Publikationen beeindruckt von Effizienzgewinn bei Grafikverarbeitung durch GPU Turbo



Hongkong (ots/PRNewswire) - Honor, die junge und richtunggebende Mobilgeräte-e-Marke, hat jüngst in Peking mit GPU Turbo eine revolutionäre Technologie für beschleunigte Grafikverarbeitung vorgestellt. Die revolutionäre Technologie wurde von verschiedenen Medien aus aller Welt gelobt, die vom Leistungsgewinn und effizienten Energieverbrauch von GPU Turbo beeindruckt waren.



"Eine bessere Grafikleistung geht normalerweise auf Kosten der Akkulaufzeit, aber jetzt nicht mehr. GPU Turbo liefert einen dramatischen Leistungsgewinn beim Gaming und senkt zugleich den Energieverbrauch", sagte George Zhao, President von Honor. "Wir sind stolz darauf, dass unsere Innovation bei Prüfern und Journalisten auf der ganzen Welt so gut angekommen ist."



GPU Turbo ist eine integrierte Hardware-Software-Technologie zur Beschleunigung der Grafikverarbeitung. Sie rekonstruiert das traditionelle Framework der Grafikverarbeitung auf einem niederrangigen System, wodurch sich das Benutzererlebnis deutlich verbessert. Die Technologie bringt einen Effizienzgewinn bei der Grafikverarbeitung von 60 %. Gleichzeitig wird der Energieverbrauch des SoC (System on Chip) um 30 % reduziert. Kompromisse zwischen Leistung und Energieverbrauch bei Smartphones gehören damit der Vergangenheit an. Über GPU Turbo werden sich vor allem die Nutzer von Handyspielen freuen, denen es auf eine hocheffiziente Grafikverarbeitung ankommt. Sie profitieren von mehr Leistung und einem dramatisch optimierten Spielerlebnis.



Diese neue Innovation von Honor wurde von globalen Wirtschafts- und Technologiemedien hoch gelobt. South China Morning Post (http://w ww.scmp.com/tech/china-tech/article/2149514/huawei-makes-play-mobile- gamers-turbocharged-technology-beats-all), eine einflussreiche Wirtschaftspublikation in Hongkong: "Huawei (Honor) stellt Turbo-Technologie für Handyspieler vor, die sämtliche Android-Konkurrenten und auch Apple schlägt." Android Authority (http s://www.androidauthority.com/honor-gpu-turbo-gaming-technology-873160 /), eine führende Site für internationale Technologie-News aus den USA, war nicht weniger beeindruckt: "Mit Honors neuer GPU Turbo-Technologie spielt man länger und besser." T3 (https://www.t3.c om/news/new-honor-play-is-gunning-for-razer-phones-mobile-gaming-crow n), eine renommierte Publikation für Technologiemedien aus dem VK, sagte: "Honors neue 'GPU Turbo'-Technologie liefert mehr Leistung für Handyspieler." Tech Radar (https://www.techradar.com/news/honor-will- roll-out-a-gpu-turbo-update-to-enhance-gaming-on-several-of-its-phone s), die größte Site für Konsumtechnologie-News aus dem VK, meinte: "Von (GPU Turbo) waren wir schwer beeindruckt." Gizmo China (https:// www.gizmochina.com/2018/06/06/honor-announces-gpu-turbo-a-turbocharge r-for-your-smartphone-graphics/), ein bekannter Technik-Blog, merkte an: "Eine neue Technologie mit der Bezeichnung GPU Turbo revolutioniert die Smartphone-Grafik."



Informationen zu Honor



Honor ist eine führende Mobilgeräte-e-Marke. Ganz im Sinne ihres Leitspruchs "For the Brave" zielt die Marke darauf ab, den Bedürfnissen der Digital Natives gerecht zu werden mit Produkten, die für das Internet optimiert sind und ein überragendes Benutzererlebnis ermöglichen, zum Handeln ermutigen, die Kreativität fördern und junge Menschen zur Verwirklichung ihrer Träume anspornen. Dabei hat Honor Mut gezeigt Neuland zu betreten. Man tut alles, damit Kunden die neuesten Technologien und Innovationen zur Verfügung haben.



