"Die Welt" zu Deutschland/Nato:

"Die Deutschen und der Nato-Gipfel: Seit Jahren höhlt Berlin die Kraft des westlichen Bündnisses aus, weil es seine Verteidigungsfähigkeit massiv schwächt, weil es allen Präsidenten seit George Bush dem Älteren gelobt, "partner in leadership" zu werden, ohne auch nur einen Finger dafür zu krümmen. Die Kampfkraft der Nato beruht nicht nur auf ihrer Abschreckung, sondern auch auf dem Vertrauen, die Mitgliedstaaten werden füreinander einstehen. Wie lässt es sich aufrechterhalten, wenn Versprechen gegeben werden, die von den Deutschen auf Wasser geschrieben und auf Sand gebaut sind? Das Verhalten der Bundesregierung ist der Stellung Deutschlands als Mittelmacht in der Welt und stärkster Staat in Europa nicht würdig."

