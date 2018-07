Die "Stuttgarter Zeitung" zur Wirtschaftspolitik Chinas:

"Der Handelskrieg, den US-Präsident Donald Trump mit China vom Zaun gebrochen hat, verursacht bei den Machthabern in Peking größere Kopfschmerzen, als diese zugeben wollen. Das chinesische Modell sieht vor, in zehn Bereichen der Wirtschaft bis zum Jahr 2025 an der Weltspitze zu stehen, unter anderem in der Elektromobilität. Der protektionistische Kurs von Donald Trump könnte die chinesischen Pläne zumindest ins Stocken bringen. Das ist eine Chance für Deutschland und für Europa. Egal ob es um faire Bedingungen für Firmen geht oder um das Thema Menschenrechtsverletzungen: Selten war die Chance größer, die eigenen Forderungen durchzusetzen."/yyzz/DP/nas

AXC0010 2018-07-10/05:35