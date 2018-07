Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu den Ministerrücktritten in Großbritannien:

"(...) Die Frage ist, ob May und ihr neuer Brexit-Minister Dominic Raab nun (noch) die Kraft haben werden, das neue Konzept in Brüssel auszuhandeln und am Ende vom britischen Parlament bestätigen zu lassen. Gelingt es May, weitere Rücktritte zu verhindern und die Frustrierten in ihrer Partei noch einzufangen, könnte sie, womöglich mit Hilfe von Oppositionsabgeordneten, das Verhandlungsergebnis über die Hürden bringen. Doch nach diesem ereignisreichen Montag sieht es eher danach aus, als würde sich der Aufstand in der Konservativen Partei ausweiten und ein Misstrauensvotum gegen die Vorsitzende unvermeidlich werden. Niemand im brütend heißen London wagt vorauszusagen, welche Folgen das für die Regierung, für die Verhandlungen in Brüssel und für das Land haben würde."/yyzz/DP/nas

