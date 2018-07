"Handelsblatt" zu deutsch-chinesischen Verhältnis:

"Chinas Plan, seine Industrie zu modernisieren, schafft viele Chancen, aber auch Herausforderungen für deutsche Unternehmen. Kurzfristig lockt der Profit. Die chinesischen Firmen sind erpicht auf deutsche Technologie und bereit, viel Geld auszugeben, um Waren einzukaufen oder Unternehmen aufzukaufen. Deutschland ist in vielen Bereichen, die China wichtig sind und wo es besser werden will, Weltmarktführer. Deshalb behandelt Peking Berlin mit viel Respekt und lobt Deutschland als besonderen Partner in Europa. Die Deutschen sind also in einer Position der Stärke. Und mit diesem Bewusstsein sollte man verhandeln und für die Zukunft planen."/yyzz/DP/he

