Die Heranführung von Albanien, Bosnien-Herzegowina, Mazedonien, Montenegro, Serbien und des Kosovos an die Europäische Union steht am Dienstag im Fokus einer Konferenz in London. Neben den Staats- und Regierungschefs der sechs Westbalkanländer wird auch Bundeskanzlerin Angela Merkel zu den Beratungen erwartet. Wichtige EU-Mitglieder wie Frankreich, Spanien, Italien und Österreich streben eine Annäherung dieser konfliktträchtigen Region an Brüssel an. In der EU gibt es allerdings sehr unterschiedliche Vorstellungen, ob und wann die Länder Südosteuropas der Union beitreten sollten. Bei den Beratungen in London gehe es um eine bessere Zusammenarbeit der oft noch aus Kriegszeiten zerstrittenen Länder, hieß es im Vorfeld. Daneben stehe der Ausbau der Infrastruktur sowie die Aufarbeitung der Kriege beim Zerfall Jugoslawiens (1991-1999) auf der Tagesordnung./ey/DP/nas

AXC0016 2018-07-10/05:49