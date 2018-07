Am 20.06. hatten wir zuletzt im Express-Service auf eine Trading-Chance mit ProSiebenSat.1 hingewiesen. Der Artikel dazu hatte den Titel: "Nächster Versuch! Wir glauben an eine gute Trading-Chance! Zocker-Trade!". Die Aktie hatte zum damaligen Zeitpunkt die 24-Euro-Marke unterschritten und man konnte glauben, das es in diesem Preisbereich eine Trendwende geben könnte. Aber das Gegenteil war der Fall und die Aktie knallte bis auf 21,32 Euro am 04.06. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...