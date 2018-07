Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

CHINA - Bei den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) mit seinen chinesischen Partnern einen besseren Zugang für deutsche Banken in China verabredet. Scholz habe mit dem chinesischen Notenbankchef Yi Gang vereinbart, dass deutsche Banken zeitnah auf dem Finanzsektor Marktzugang in China erhalten sollen, heißt es aus Teilnehmerkreisen. Die chinesische Regierung wolle eine Gleichbehandlung deutscher Banken in China ermöglichen, hieß es. Bisher war der Zugang stark eingeschränkt. (Handelsblatt S. 4)

BULGARIEN - Die bulgarische Regierung will auf dem Weg des Landes in die Europäische Währungsunion keine weitere Zeit verlieren. Ministerpräsident Bojko Borissow hat in einem Brief an Eurogruppen-Chef Mário Centeno einen Antrag auf die bulgarische Mitgliedschaft im Wechselkursmechanismus II gestellt. Er verpflichtet sich darin, die Voraussetzungen für einen Beitritt zur Bankenunion zu schaffen, die grundsätzlich nur für die Länder des Euroraums gilt. (FAZ S. 17)

BANKEN - Im Retail Banking steigen die Erlöse weltweit in den kommenden drei Jahren um 5,3 Prozent jährlich. Dies sei die höchste Steigerung seit einem Jahrzehnt, heißt es im "Global Retail Banking Report" der Beratungsfirma Boston Consulting Group (BCG). Für Banken in Deutschland gilt diese Entwicklung nicht. Nach einem Minus der Retail-Banking-Erträge von durchschnittlich 2 Prozent pro Jahr zwischen 2011 und 2016 prognostizieren die Berater nun ein mageres Wachstum von 1 Prozent im deutschen Privatkundenmarkt. Banken in Deutschland, aber auch insgesamt in Westeuropa leiden demnach unter den Niedrigzinsen, unter Wettbewerbsdruck durch digitale Angreifer sowie unter Regulierung wie der für Kartenzahlungen gedeckelten Interchange. Auch tragen Europas Banken die höchste Belastung durch Compliance. Anders ergeht es Instituten in Nordamerika. US-Adressen profitieren von hohen Provisionen, die sie im Privatkundengeschäft verlangen können. (Börsen-Zeitung S. 3)

