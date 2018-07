Im August will sich Griechenland wieder am Kapitalmarkt finanzieren. Doch das Land ist noch längst nicht reformiert. Vor allem die Korruption grassiert weiter, zeigt der Kampf einer jungen Griechin.

Um zu Kristina Tremonti, 27, im Athener Hafenviertel zu gelangen, nimmt man am besten die U-Bahn. Ein Ticket benötigt man nicht. Alle Kontrolleure wurden entlassen, durch elektronische Türen ersetzt - und die "haben Anarchisten eingetreten", sagt Tremonti: "Jetzt zahlt gar keiner mehr." Und für die Reparatur der Türen fühlt sich auch niemand verantwortlich.

Tremonti hätte eigentlich allen Grund, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Die griechische Antikorruptionskämpferin wurde vom US-Magazin "Forbes" soeben in die Liste "30 unter 30" gewählt, einem weltweiten Ranking junger Leute, von denen man in Zukunft wohl noch viel hören wird. Vor einigen Wochen hat sie ein Antikorruptionsprojekt der OECD abgeschlossen, bei dem sie als Beraterin tätig war. Trotzdem ist Tremonti frustriert: "Es ändert sich nichts", sagt sie. Sie sollte es wissen. Schließlich hat Tremonti ein vielversprechendes Leben in Amerika aufgegeben, um genau das zu versuchen: ihre Heimat zu verändern.

Ihr Erweckungserlebnis hatte sie, als ihr Großvater in ein Athener Krankenhaus eingeliefert wurde. Als Erstes verlangten die Ärzte von ihr einen Fakelaki. So heißen in Griechenland Umschläge, in denen Bestechungsgeld den Besitzer wechselt. Geschockt von dem Verhalten der Ärzte, beschloss die Yale-Absolventin, ihrer Heimat Mores zu lehren, zog 2015 aus den USA zurück nach Griechenland und gründete eine Website: Edosa Fakelaki, zu Deutsch "Ich habe einen Griechen bestochen". Dort können Landsleute über korrupte Ärzte, Beamte und Politiker berichten. Mehr als 800.000 Leute haben die Seite seitdem besucht. Doch geholfen habe das wenig, klagt Tremonti: "Jeder für sich und alle gegen den Staat" - diese Mentalität sei tief in den Köpfen verankert.

Im August läuft das derzeitige Hilfsprogramm der EU in Höhe von 86 Milliarden Euro aus, dann will sich Athen erstmals nach acht Jahren wieder selbstständig finanzieren. Eine erste Testanleihe wurde im Februar erfolgreich ausgegeben. Seit Jahren der Rezession wächst die Wirtschaft wieder. 2017 waren es 1,4 Prozent, für dieses Jahr werden zwei Prozent erwartet.

Doch wenn man Kristina Tremonti zuhört, können einem ernste Zweifel kommen an der Erzählung der griechischen Wiedergeburt. Ist das Land wirklich auf einen Pfad der Tugend eingeschwenkt? Ist es nach harten Reformjahren wieder fähig, Kapital auf den Finanzmärkten aufzunehmen? Ist es überhaupt möglich, eine über Jahrzehnte eingespielte, gesellschaftlich verankerte Bestechungs- und Steuerhinterziehungsmentalität zu verändern?

Eher nicht. Seit Ende Februar müssen sich zehn Politiker, darunter der frühere Finanzminister ...

Den vollständigen Artikel lesen ...