The following instruments on XETRA do have their first trading day 10.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 10.07.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1855440019 INNOGY FINANCE 18/22MTN 2 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1856041287 ALD 18/21 MTN FLR BD02 BON EUR N

CA ZWY1 XFRA CA4700031046 JAEGER RES EQ00 EQU EUR N

CA CC1R XFRA DE000A2LQUH0 CONSUS R.ESTATE AG BZR EQ00 EQU EUR Y

CA LR1J XFRA LU0216092006 GS+P-DEUT.AKT.TOT.RET. I FD00 EQU EUR N