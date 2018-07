The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.07.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0201297212 PFBK SCHW.HYP. 12-18 577 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A12UF21 IKB DT.IND.BK.MTN 15/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH2RC8 HSH NORDBANK IS 08/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB09MR0 LBBW VOW3 BOAP 16/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB6BA2 NORDLB IS.S.1096 VAR BD01 BON EUR N

CA TMQD XFRA US89236TCP84 TOYOTA MOTOR CRD 2018 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US89236TCR41 TOYOTA MOTOR CRED 2018FLR BD01 BON USD N

CA E5B0 XFRA XS0878567394 EIB EUR.INV.BK 13/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1264244697 WORLD BK 15/18 MTN BD01 BON TRY N

CA XFRA XS1444493982 NED.WATERSCH. 16/18 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA DE000BLB3DJ0 BAY.LDSBK.DUO 15/18 DBK BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0QKX0 LBBW BSKT LISA 12/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0R116 LBBW DAI SYNT STZ 13/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0R132 LBBW LXS SYNT STZ 13/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA US24422ESX84 DEERE -JOHN- CAP. 2018 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1645698611 EUR. BK REC.DEV.17/18 MTN BD02 BON RUB N

CA XFRA XS1789456024 TEVA PH.F.NL.II 18/25 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1789745137 TEVA PH.F.NL.II 18/22 BD02 BON EUR N