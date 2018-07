The following instruments on XETRA do have their first trading day 10.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 10.07.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DDA0K91 DZ BANK IS.A962 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4UL2 LB.HESS.-THR.IS.18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HVB1185 UC-HVB CRLNFI 23 BASKET BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HVB17V4 UC-HVB CRLNFI 22 LHA BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HVB1797 UC-HVB CRLNFL 22 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HVB18A6 UC-HVB CRLNFL 22 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HVB18H1 UC-HVB CRLNFI 24 TKA BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HV5L0K6 UC-HVB CRELINO 21 REP BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HV5LUN2 UC-HVB CRELINO 23 ASG BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HV5LWU3 UC-HVB CRLNFI 24 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HV5LXA3 UC-HVB CRELINO 24 1FIB BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HV5LZ07 UC-HVB CRLNFL 21 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HV5LZD2 UC-HVB CRLNFI 22 BASKET BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HVB19B2 UC-HVB CRLNFI 22 ASG BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HVB2AU7 UC-HVB CRLNFI 24 BD02 BON USD N

CA XFRA DE000HVB2DH8 UC-HVB CRLNFI 24 FIATCHR BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HVB2E07 UC-HVB CRLNFI 22 MARKS BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0011649169 CADES 13-23 MTN FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013344447 SAFRAN 18-20 FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA US00206RDG48 AT + T 2041 BD02 BON USD N

CA XFRA US035240AD27 ANH.-BUSCH INBEV 16/22 BD02 BON USD N

CA XFRA US10922NAC74 BRIGHTHOUSE FI. 2027 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1140835775 CA CIB 14/18 MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA XS1839384879 TORONTO-DOM. BK 18/19FLR BD02 BON GBP N