FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.07.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

4FF XFRA CNE100000981 CHINA RAILWAY CONS.H YC 1 0.023 EUR

B5H XFRA CH0025536027 BURCKHARDT C.H. NA.SF2,50 5.159 EUR

MG9 XFRA AU000000MTS0 METCASH LTD 0.044 EUR

PNEG XFRA DE000A12UMG0 PNE AG WA 14/19 0.031 EUR

6CF XFRA AU000000CKF7 COLLINS FOODS LTD 0.057 EUR

C5QD XFRA LU1163533778 CARMIGNAC PO.-PATR.IFEO 0.380 EUR

39A XFRA ES0105022000 APPLUS SERVICES SA EO-,10 0.130 EUR

LUK XFRA US69343P1057 LUKOIL SP.ADR RL-,025 1.735 EUR

ELFD XFRA DE000ETFL490 DEKA EUROZ.R.P.1-10 U.ETF 0.850 EUR