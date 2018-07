FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.07.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 11.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.07.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.07.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

STXH XFRA LU1574142243 LY.I.-L.C.SEO600(DR)MHEOD 2.350 EUR

HLAG XFRA DE000HLAG475 HAPAG-LLOYD AG NA O.N. 0.570 EUR

TIUP XFRA LU1452600270 MUL-L.CORE US TIPS(DR) D 0.663 EUR

T2V1 XFRA DK0060636678 TRYG AS NAM. DK 5 0.221 EUR

VIR XFRA ES0183746314 VIDRALA SA INH. EO 1,02 0.265 EUR

LGWS XFRA LU1598690169 LYX I.-L.MSCIEMU VA. D 4.170 EUR

LGWT XFRA LU1598688189 LYX I.-L.MSCIEMU GR. D 2.500 EUR

LGWU XFRA LU1598689153 LI.-L.MSCI EMUSC UETF D 6.820 EUR

LMVF XFRA LU1646360971 MUL-L.CORE MSCI EMU(DR) D 1.330 EUR