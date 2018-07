Zürich - Die Weltwirtschaft läuft nach wie vor rund. Die EZB wird die Anleihenkäufe am Jahresende voraussichtlich ganz einstellen. Die Leitzinsen werden frühestens nach dem Sommer 2019 erhöht. Das Fed hob die Zinsen um 0.25% auf 1.75% bis 2.0% an und stellte im laufenden Jahr zwei weitere Zinsschritte in Aussicht. Die Aktienmärkte zeigten sich zwischen Politik und solider Konjunktur hin-und hergerissen. Deshalb suchten die Kapitalmarktteilnehmer in den Unternehmensergebnissen fieberhaft das Haar in der Suppe und nach Anzeichen einer Konjunkturabkühlung. Die Gewinnberichterstattung verlief indes - vor allem in den USA - erfreulich. In Europa (Stoxx Europe 600 +4.4%) und den USA (S&P 500 +3.4%) resultierte im zweiten Quartal ein Plus.

Der Handelskonflikt zwischen den USA, China und weiteren Ländern sowie der Politkrimi in Italien setzten nicht nur den Schwellenländern zu (MSCI Schwellenländer -7.9%, Shanghai Composite -8.2%), auch in Europa gab es grosse Unterschiede auf nationaler Ebene. Das exportorientierte Deutschland (DAX 30 +1.7%) und Italien (FTSE MIB -2.1%) konnten nicht mit Europa mithalten. Unter den Sektoren gehörten Banken (-5.3%), vor allem die europäischen mit Risikoexposition zu Italien oder der Türkei, zu den Verlierern. Anders präsentierte sich der Detailhandel (+10.4%), der auf Sektorenindexebene auch den boomenden Internethandel enthält. Der Ölpreis schnellte aufgrund des Ausstiegs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...