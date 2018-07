In Wien macht ein Unternehmer vor, wie man schrittweisewächst, ohne besondere Risiken einzugehen. ANDRITZ wird immer noch vom gleichen Chef geführt, der auch Großaktionär ist. Als Technologiekonzern deckt ANDRITZ ein sehr breites Spektrum ab, was aus deutscher Sicht fast unübersichtlich erscheint. ANDRITZ liefert Anlagen und Ausrüstungen für Wasserkraftwerke, Zellstoff- undPapierindustrie, metallverarbeitende Industrie und Stahl sowie für kommunale und industrielle Fest-Flüssigtrennungbis zur Tierfutter- und Biomasse-Pelletierung. Breiter gehtnicht! 6 Mrd. € Umsatz sind die Summe. Die neue Akquisitionist XERIUM, ein Hersteller für Zubehör für Papier undKartonage. Das ergibt einen Gruppenumsatz von etwa 6,5Mrd. €. 4,6 Mrd. € Marktkapitalisierung enthalten eine bis jetzt bescheidene Korrektur, die jedoch ausreicht, neu in Position zu gehen. ANDRITZ ist das zweite Unternehmen in Österreich, das vorführt, wie man in relativ komplizierten Sektoren eine sehr erfolgreiche Firmenstrategie umsetzen kann.



Dies ist ein Ausschnitt aus der aktuellen Actien-Börse Nr. 27 vom 7.7.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info