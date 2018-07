Am Dienstagmorgen verzeichnet die Nordex Aktie deutliche Kursgewinne. Aktuelle Indikationen notieren bei 10,10/10,20 Euro. Den Handel im XETRA-System am Montag hatte die Windenergieaktie bei 9,748 Euro mit 0,43 Prozent im Plus beendet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...