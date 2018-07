Der Dax dürfte sich am Dienstag etwas fester präsentieren. Der Handelsstreit zwischen den USA und China bleibe aber ein Thema, heißt es vom Parkett. Am Montag hatte der Dax mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 12.543 Punkte einen ordentlichen Start in die neue Börsenwoche erwischt.

