DGAP-Media / 2018-07-10 / 07:45 *Verkaufsstart für Instone-Projekt "Marie" in Frankfurt* *- *_Instone entwickelt insgesamt 236 Wohnungen im begehrten Stadtteil Nordend_ _- Erwartetes Verkaufsvolumen von über 200 Millionen Euro_ _- "Marie" bietet attraktive Eigentumswohnungen im Neubau _ _- Darüber hinaus werden Mietwohnungen im revitalisierten ehemaligen Schwesternwohnheim realisiert_ _- Planmäßiger Baufortschritt - Fertigstellung voraussichtlich bis Ende 2021_ *Essen/Frankfurt, den 10. Juli 2018: *Instone Real Estate hat plangemäß mit dem Vertrieb der Wohnungen für das Projekt "Marie" begonnen. Auf dem Areal des ehemaligen St. Marienkrankenhauses im Frankfurter Nordend entstehen derzeit insgesamt 236 Wohneinheiten. Der börsennotierte Wohnentwickler geht von einem erwarteten Verkaufsvolumen von über 200 Millionen Euro aus. Andreas Gräf, CDO der Instone Real Estate Group: "Aufgrund der spannenden Kombination aus Alt und Neu können wir bei der Realisierung dieses einzigartigen Projekts nicht nur unsere langjährigen Erfahrungen in der Entwicklung von modernen Wohnimmobilien, sondern auch unsere Expertise in der Revitalisierung einbringen. Mit unserem Projekt im Nordend möchten wir attraktiven und zeitgemäßen Wohnraum im begehrten Frankfurter Stadtteil schaffen." Geplant ist ein autofreies Quartier mit geschütztem Innenhof mit insgesamt 236 Wohneinheiten, zwei Kindertagesstätten und 235 Tiefgaragen-Stellplätzen. Die insgesamt 181 Eigentumswohnungen im Projekt "Marie" entstehen im Neubau. Dabei wird das Gebäude äußerlich der ursprünglichen Architektur nachempfunden. Hierfür und für eine Kindertagesstätte beginnt nun der Vertrieb. Darüber hinaus entwickelt Instone im Rahmen eines Revitalisierungsprojekts im ehemaligen Schwesternwohnheim 55 geförderte Mietwohnungen und eine zweite Kindertagesstätte, die nach Fertigstellung an die kommunale Wohnungsbaugesellschaft ABG Frankfurt übergeben werden. Ein Teil der Eigentumswohnungen im Projekt "Marie" wird auch als geförderter Wohnungsbau realisiert. Ralf Werner, Instone-Niederlassungsleiter Rhein-Main: "Der Baufortschritt liegt genau im Plan. Momentan treffen wir die ersten Maßnahmen zur Vorbereitung der Rohbauarbeiten. Die Fertigstellung wird voraussichtlich bis Ende 2021 erfolgen." Interessenten können sich unter www.marie-frankfurt.de [1] bereits einen ersten Eindruck verschaffen. *Über Instone Real Estate (IRE)* Instone Real Estate ist einer der deutschlandweit führenden Wohnentwickler. Instone entwickelt moderne, urbane Mehrfamilien- und Wohngebäude und saniert denkmalgeschützte Gebäude für Wohnzwecke. Instone entwickelt und vermarktet Wohnungen an Eigennutzer, private Kapitalanleger und institutionelle Investoren. In 27 Jahren konnten so über eine Million Quadratmeter entwickelt werden. Bundesweit sind rund 300 Mitarbeiter an acht Standorten tätig. Zum 31. März 2018 umfasste das Projektportfolio von Instone 45 Entwicklungsprojekte mit einem erwarteten Gesamtverkaufsvolumen von etwa EUR 3,4 Milliarden und mehr als 8.000 Einheiten. Instone ist seit Februar 2018 im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. *Pressekontakt Instone Real Estate* c/o RUECKERCONSULT GmbH Franziska Jenkel Wallstraße 16 10179 Berlin Tel.: 030 2844987-61 Fax: 030 2844987-99 E-Mail: instone@rueckerconsult.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Instone Real Estate Group N.V. Schlagwort(e): Immobilien 2018-07-10 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Instone Real Estate Group N.V. Baumstraße 25 45128 Essen Deutschland Telefon: +49 201 453 550 E-Mail: ir@instone.de Internet: www.instone.de ISIN: NL0012757355 WKN: A2JCTW Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 702967 2018-07-10 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=9b20ad437a9ca8ba172d8ef15208ceb0&application_id=702967&site_id=vwd&application_name=news

