Wie bereits berichtet, wird die ams -Aktie ab 24. September 2018 in den Swiss Leader Index (SLI®) der SIX Swiss Exchange aufgenommen. Diese Veränderung ist das Ergebnis der in regelmäßigen Abständen stattfindenden Überprüfung der Indexkonstituenten durch SIX Swiss Exchange. Der SLI®-Index kombiniert die Aktien des SMI®-Index mit den 10 größten Aktien des SMIM-Index, um so die 30 größten Werte des Schweizer Aktienmarktes abzubilden.

Den vollständigen Artikel lesen ...