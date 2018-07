Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für GlaxoSmithKline vor Geschäftszahlen zum zweiten Quartal von 1500 auf 1550 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Pharmakonzern dürfte die Markterwartungen erfüllt haben, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem könnten die Briten die Wachstumsprognose für den Kerngewinn je Aktie in diesem Jahr erhöhen, nachdem sich in den USA die Zulassung einer Generika-Version des Asthma-Mittels Advair weiter verzögere./la/ag Datum der Analyse: 10.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2018-07-10/08:20

ISIN: GB0009252882