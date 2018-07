DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die Verbraucherpreise haben sich in China wieder stärker erhöht, nachdem die Teuerung zuvor zwei Monate stetig geblieben war. Im Juni lag die Inflation bei 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie die Nationale Statistikbehörde mitteilte. Im Mai hatte die Teuerung wie im Monat zuvor 1,8 Prozent erreicht. Volkswirte hatten im Juni einen Anstieg der Verbraucherpreise wie in den Vormonaten erwartet. Während die Lebensmittelpreise um 0,3 Prozent zulegten, kletterten sie bei anderen Produkten um 2,2 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat gaben die Preise auf Jahressicht aber nach. Sie fielen um 0,1 Prozent, während sie im Mai um 0,2 Prozent nachgegeben hatten.

Die Erzeugerpreise legten im Juni auf Jahressicht um 4,7 Prozent zu und damit ebenfalls stärker als die von Volkswirten prognostizierten 4,4 Prozent. Im Vergleich zum Mai stiegen die Erzeugerpreise um 0,3 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

12:00 Pepsico Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.792,80 +0,19% Nikkei-225 22.273,05 +1,00% Hang-Seng-Index 28.739,75 +0,18% Kospi 2.295,35 +0,42% Shanghai-Composite 2.806,53 -0,30% S&P/ASX 200 6.260,70 -0,40%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen in Ostasien und Australien lässt sich am Dienstag keine einheitliche Tendenz ausmachen. Vielerorts treiben optimistische Erwartungen an die bevorstehende Bilanzsaison die Kurse nach oben. Nach Meinung von Beobachtern wird der Handelsstreit die Unternehmensergebnisse im zweiten Kalenderquartal noch nicht negativ beeinflusst haben. Die japanischen Aktien profitieren zusätzlich davon, dass die Landeswährung Yen zum US-Dollar nochmals etwas nachgegeben hat. Gesucht sind Bankenwerte ebenso wie Aktien von Roboterherstellern oder der Buntmetallbranche. Unter anderem steigen Mitsubishi UFJ Financial um 2,4 Prozent und Mizuho Financial Group um 1,1 Prozent. Yaskawa Electric verbessern sich um 5,3 Prozent und Sumitomo Metal Mining um 3,2 Prozent. In Schanghai ist der Composite-Index jedoch in negatives Terrain zurückgefallen, nachdem die Inflation im Juni auf Jahressicht etwas stärker als erwartet gestiegen ist. In Hongkong bremsen Gewinnmitnahmen im Technologiesektor den Anstieg des Marktes. Die am Montag gesuchten Tencent verlieren nun 2 Prozent. Sunny Optical geben um 2,2 Prozent nach und AAC Technologies um 1,9 Prozent. In Taiwan fallen die Aktien des Sunny-Wettbewerbers Largan um 1,3 Prozent. Im australischen Sydney geben die Kurse nach. In Australien ist das Verbrauchervertrauen die vierte Woche in Folge zurückgegangen, wie eine Umfrage von ANZ-Roy Morgan ergeben hat. Auch der von der NAB ermittelte Geschäftsklimaindex ist im Juni verglichen mit Mai zurückgegangen. Yahoo Japan springen um 11,4 Prozent nach oben. Sie profitieren davon, dass Großaktionärin Softbank von Altaba, ehemals Yahoo Inc, eine Beteiligung an dem Internetportal kauft. Yahoo Japan hat überdies einen Aktienrückkauf angekündigt. Softbank legen um 1,9 Prozent zu.

US-NACHBÖRSE

Positive Ergebnisse einer Medikamentenstudie haben den Aktien von Celgene und Acceleron am Montag im nachbörslichen Handel Auftrieb gegeben. Das Mittel Luspatercept, mit dem Erkrankungen der roten Blutkörperchen behandelt werden, habe in der Phase-III-Studie die primären und sekundären Endpunkte erreicht, teilten die beiden Unternehmen mit. Celgene stiegen um 0,8 Prozent. Acceleron sprangen um fast 13 Prozent nach oben. Altaba stiegen um 0,5 Prozent. Das ehemals unter dem Namen Yahoo firmierende Unternehmen verkauft einen Anteil am Internetportal Yahoo Japan für 2 Milliarden US-Dollar an die japanische Softbank. Eletronic Arts tendierten unveränder, nachdem der Anbieter von Videospielen den Kauf des Spieleentwicklers Industrial Toys bekanntgegeben hatte. J.M. Smucker zeigten sich unbeeindruckt davon, dass das Unternehmen seine Backwarensparte für 375 Millionen Dollar an Brynwood Partners verkauft.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.776,59 1,31 320,11 0,23 S&P-500 2.784,17 0,88 24,35 4,14 Nasdaq-Comp. 7.756,20 0,88 67,81 12,35 Nasdaq-100 7.276,00 0,95 68,67 13,75 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 742 Mio 665 Mio Gewinner 1.897 2.195 Verlierer 1.089 764 Unverändert 115 123

Fest - Die Wall Street hat zu Wochenbeginn bereits das dritte Plus in Folge verzeichnet. Die Hoffnung, dass der Handelskonflikt zwischen den USA sowie China, Kanada und der EU keine negativen Auswirkungen auf die Konjunktur hat, stützte das Sentiment. Auslöser für diese Zuversicht war der besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Mit dem kräftigen Plus liegt der Dow-Jones-Index seit Jahresbeginn nun wieder im positiven Terrain. Vor allem Bankenwerte zeigten sich mit Aufschlägen. Der Sektor, der um 2,7 Prozent stieg, profitierte von den zuletzt guten US-Konjunkturdaten, allen voran dem US-Arbeitsmarktbericht, sowie vom Anstieg der Anleiherenditen, hieß es. Die Aktien von JP Morgan gewannen 3,1 Prozent, für die Papiere von Goldman Sachs ging es um 2,8 Prozent nach oben. Boeing legten um 2,2 Prozent zu, für die Caterpillar-Papiere ging es 4,1 Prozent aufwärts. Die Aktien hatten zuletzt besonders unter der Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China gelitten, hieß es. Unterstützt habe die Erholung der wieder gestiegene Konjunkturoptimismus.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,57 3,3 2,53 136,3 5 Jahre 2,75 3,4 2,72 82,6 7 Jahre 2,82 3,5 2,79 57,7 10 Jahre 2,86 3,6 2,82 41,3 30 Jahre 2,96 3,6 2,93 -10,3

Die nachlassenden Sorgen über den Handelskonflikt drückten auf die US-Anleihen. Im Gegenzug legte die Rendite zehnjähriger Titel um 3,6 Basispunkte auf 2,86 Prozent zu. Analysten verwiesen jedoch auch auf Zurückhaltung aufgrund der im Verlauf der Woche anstehenden Auktionen neuer US-Staatsanleihen. Es werden drei-, zehn- und dreißigjährige Papiere begeben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1740 -0,1% 1,1749 1,1754 -2,3% EUR/JPY 130,51 +0,2% 130,22 129,89 -3,5% EUR/GBP 0,8873 +0,1% 0,8865 0,8840 -0,2% GBP/USD 1,3231 -0,2% 1,3253 1,3296 -2,1% USD/JPY 111,18 +0,3% 110,84 110,51 -1,3% USD/KRW 1115,85 +0,2% 1113,57 1111,46 +4,5% USD/CNY 6,6104 -0,1% 6,6161 6,6218 +1,6% USD/CNH 6,6212 -0,0% 6,6229 6,6318 +1,6% USD/HKD 7,8485 +0,0% 7,8482 7,8488 +0,5% AUD/USD 0,7459 -0,0% 0,7462 0,7459 -4,6% NZD/USD 0,6841 +0,1% 0,6836 0,6836 -3,6% Bitcoin BTC/USD 6.723,00 -1,0% 6.793,49 6.773,73 -50,8%

Mit Abgaben zeigte sich das britische Pfund. Nach Brexit-Minister David Davis ist innerhalb kurzer Zeit mit Außenminister Boris Johnson der zweite Minister aus dem Kabinett von Premierministerin Theresa May zurückgetreten. Im Prinzip ist der Rücktritt von Johnson, der sich in der Vergangenheit für einen harten Brexit ausgesprochen hat, positiv für das Pfund. Allerdings nehme mit dem Aus von Johnson die politische Unsicherheit in Großbritannien zu, sagte eine Devisen-Analystin. Insbesondere sei die Gefahr gestiegen, dass das Kabinett von May auseinanderbrechen könnte und niemand könne wissen, was dann passieren werde. Das Pfund fiel auf 1,3250 Dollar nach 1,3320 Dollar am Freitagabend.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,28 73,85 +0,6% 0,43 +25,0% Brent/ICE 78,54 78,07 +0,6% 0,47 +21,7%

Mit einem gemischten Bild zeigten sich die Ölpreise. Die global gehandelte Sorte Brent verbesserte sich zum US-Settlement um 1,2 Prozent auf 78,07 Dollar. Vor allem Lieferausfälle aus Libyen, Venezuela und dem Iran sowie kurzfristig auch aus Kanada trieben den Brent-Preis, hieß es zur Begründung. Dagegen zeigte sich der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI, die von den Entwicklungen weniger betroffen ist, kaum verändert bei 73,85 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.257,28 1.257,77 -0,0% -0,49 -3,5% Silber (Spot) 16,10 16,10 +0,0% +0,01 -4,9% Platin (Spot) 847,17 850,75 -0,4% -3,58 -8,9% Kupfer-Future 2,85 2,84 +0,3% +0,01 -14,5%

Ein etwas schwächerer Dollar stützte den Goldpreis, der sich zum US-Settlement um 0,3 Prozent auf 1.260 Dollar je Feinunze erhöhte. Damit stieg das Edelmetall auf den höchsten Stand seit zwei Wochen. Sollte es zu einer weiteren Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China kommen, dürfte dies den Goldpreis stützen, hieß es.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

JUSTIZ USA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 10, 2018 01:58 ET (05:58 GMT)

US-Präsident Donald Trump hat den konservativen Bundesrichter Brett Kavanaugh für das Oberste Gericht nominiert - und damit eine mögliche Konsolidierung der rechtsgerichteten Mehrheit am mächtigen Supreme Court eingeleitet. Kavanaugh ist bislang an einem Bundesberufungsgericht in Washington tätig. Früher arbeitete er als Rechtsberater des Präsidenten George W. Bush. Trumps Personalentscheidung war keine Überraschung. Kavanaugh war in den vergangenen Tagen von den US-Medien als einer der Top-Favoriten für die Nachfolge des obersten Richters Anthony Kennedy gehandelt worden, der Ende Juli in Rente geht.

POLITIK USA / EU

Nach rund 18 Monaten Vakanz ist der Posten des US-Botschafters bei der EU wieder besetzt. Der Hotelmagnat Gordon Sondland habe am Montag in Brüssel seine Ernennungspapiere überreicht, teilte die US-Botschaft vor Ort mit.

SOFTBANK / ALTABA

Softbank kauft für 2 Milliarden US-Dollar einen Anteil am Internetportal Yahoo Japan. Die ehemalige Muttergesellschaft Altaba, bekannt unter ihrer früheren Firmierung Yahoo Inc, gibt für 3,26 US-Dollar je Aktie ein Drittel ihrer Beteiligung ab. Softbank ist nach japanischem Recht nun dazu verpflichtet, den übrigen Aktionären von Yahoo Japan eine Pflichtofferte zu unterbreiten. Allerdings läuft auch ein Aktienrückkaufprogramm von Yahoo Japan für über 600 Millionen Aktien.

LIBERTY MEDIA / IHEART

Um den größten Betreiber von Radiosendern in den USA, die insolvente Iheartmedia Inc, entbrennt offenbar ein Übernahmekampf. Der Kabelkonzern Liberty Media des Moguls John Malone hatte zwar vergangenen Monat seine Pläne zur Übernahme offiziell beerdigt, habe aber weiterhin Kaufinteresse, berichten mehrere Informanten. Liberty überarbeite derzeit das ursprüngliche Gebot, das für 1,2 Milliarden US-Dollar einen Kauf von 40 Prozent an der Radiokette vorsah.

MICROSOFT

macht mit einem neuen und günstigen Tablet-Computer dem Einstiegsgerät von Apple Konkurrenz. Das Microsoft-Gerät aus der Surface-Produktreihe soll in den USA und in einigen anderen Märkten ab August für 399 US-Dollar zu haben sein. Das iPad von Apple mit einer Bildschirmdiagonale von 9,7 Inch beginnt mit Preisen von 329 Dollar.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2018 01:58 ET (05:58 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.