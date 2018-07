Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag seinen Erholungskurs der vergangenen Tage fortsetzen. Die Vorgaben für den neuen Handelstag präsentieren sich freundlich: Die US-Märkte hatten am Vorabend positiv geschlossen und auch in Asien legen die Indizes mehrheitlich klar zu. Zwar bleibt der Handelskonflikt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...