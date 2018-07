BASF will die Kapazität des Steam Crackers am geplanten chinesischen Verbundstandort in der Provinz Guangdong um ein Drittel höher auslegen als am schon bestehenden Standort Nanjing. Die Anlage soll in der Lage sein, jährlich 1 Million Tonnen der organischen Grundchemikalie Ethylen zu erzeugen, erklärte BASF-China-Chef Stephan Kothrade in einer Analystenkonferenz. Nanjing ist für 740.000 Tonnen ausgelegt. Die Belegschaft in Guangdong soll nicht größer werden als in Nanjing - dank Einsatz von intelligenten Produktionsmethoden.

Die Verbundanlage soll nach und nach spätestens ab 2026 in Betrieb genommen werden. Investiert werde ab 2021, schätzt BASF-CEO Martin Brudermüller - wenn die Genehmigungen wie geplant kommen. Der Verbund ist als Hub für weitere, nicht integrierte Downstream-Vorhaben gedacht, deshalb summiert sich die mögliche Gesamtinvestition auf bis zu 10 Milliarden Dollar. Etwa die Hälfte davon werde für die erste Welle inklusive des Steam Crackers fällig. Die mittelfristige Finanzplanung beeinflusst das Vorhaben zunächst nicht.

BASF ist der erste westliche Chemiekonzern, der eine solche Großanlage ohne chinesischen Partner bauen darf. In der engeren Wahl sind 2 bis 3 küstennahe Standorte. Auf China werden sich auch künftig die Investitionen des Konzerns konzentrieren, sagte Brudermüller. China steht bereits für 40 Prozent der weltweiten Chemieproduktion. Die Wirtschaftsleistung von Guangdong werde demnächst die von Südkorea erreichen.

