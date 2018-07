Nordex soll den brasilianischen Windpark "Lagoa dos Ventos" im nördlichen Bundesstaat Piaui mit einer Gesamtkapazität von 595 Megawatt Leistung errichten, wie das im TecDAX notierte Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Die Aktie klettert um knapp acht Prozent. Wir empfehlen weiterhin Discounter und Aktienanleihe -TR14CX und VL8TLS. Bullen greifen zum Turbo TR28K8. Die Anlagen werden in einem brasilianischen Werk gefertigt. Kunde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...