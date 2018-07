Die französische Industrieproduktion ist im Mai überraschend erneut gefallen. Im Monatsvergleich sei die Produktion um 0,2 Prozent gesunken, teilte das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris mit. Volkswirte hatten im Schnitt hingegen einen Anstieg um 0,7 Prozent erwartet. Es ist der dritte Produktionsrückgang in Folge. Im April war die Produktion um 0,5 Prozent zum Vormonat gefallen.

Im Jahresvergleich fiel die Produktion im Mai um 0,9 Prozent. Hier war ein Anstieg um 0,4 erwartet worden.

Die enger gefasste Produktion im verarbeitenden Gewerbe fiel im Monatsvergleich um 0,6 Prozent. Hier war ein Anstieg um 0,3 Prozent prognostiziert worden. Beim verarbeitenden Gewerbe werden die Bauwirtschaft und die Energie- und Wassererzeugung nicht berücksichtigt.

In Deutschland hingegen hatten die Daten aus der Industrie in der vergangenen Woche positiv überrascht. Am Vormittag werden noch die Zahlen aus Italien veröffentlicht. Die Daten für die gesamte Eurozone werden am Donnerstag vorgelegt./jsl/jkr/jha/

