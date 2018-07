Wien (www.anleihencheck.de) - Die Risikoprämien an den Euro-Unternehmensanleihen-Märkten sind abermals angestiegen, so Ingrid Szeiler, CIO der Raiffeisen KAG.Emittenten aus dem High-Yield Segment seien mittlerweile mit um rund 100 Basispunkte höheren Refinanzierungskosten konfrontiert als noch zu Jahresbeginn. Im Gegensatz dazu sei die Fieberkurve an den Aktienmärkten (implizite Volatilität) deutlich flacher und reflektiere die gepreisten Risiken an den Unternehmensanleihe-Märkten kaum. Die Unternehmensanleihe-Märkte würden damit unter den Erwartungen liegende Konjunkturdaten, politische Risiken und zuletzt negative Gewinnrevisionen deutlich stärker als die Aktienmärkte diskontieren. (Ausgabe vom 09.07.2018) (10.07.2018/alc/a/a) ...

