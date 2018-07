FRANKFURT (Dow Jones)--Extrem stabil zeigt sich der Bund-Future in der Sommerflaute. Seit mehr als zwei Wochen hält sich der September-Kontrakt oberhalb der Marke von 162 Prozent. Momentan zeichnet sich nicht ab, dass sich an dieser Situation so schnell etwas ändert.

Der Datenkalender ist am Dienstag erneut ziemlich leer. Die DZ Bank weist auf die Rede des italienischen Finanzministers Giovanni Tria auf einer Bankenkonferenz hin, die insbesondere für BTPs von Interesse sein dürfte. Am Abend treten dann Sprecher der EZB in Frankfurt vor die Mikrofone.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 13 Ticks auf 162,65 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 162,73 Prozent und das Tagestief bei 162,62 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 15.357 Kontrakte. Der BOBL-Futures verliert drei Ticks auf 132,15 Prozent.

