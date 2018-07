Hier geht's zum Video

Die Wall Street hat gestern Nachmittag den DAX mit sich nach oben gezogen. Am Ende des Tages ging dieser mit einem Plus von knapp 0,4 Prozent aus dem Handel. Damit schloss er auch mal wieder über der 12.500 Punkte-Marke. Um genau zu sein bei 12.543 Zählern. Marktidee: Deutsche Post Die Deutsche Post hat bisher kein gutes Jahr 2018 hinter sich. Negativer Höhepunkt war eine Gewinnwarnung. Für die Aktie der Deutschen Post ging es folgerichtig nach unten. Jetzt gibt es für Anleger allerdings einen Hoffnungsschimmer. Charttechnisch deutet sich eine Erholung an.