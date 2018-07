Blättchen & Partner berät SUSE beim Erwerb von EQT - Blättchen & Partner hat das SUSE Management beim erfolgreichen Verkauf an den Finanzinvestor EQT beraten. DGAP-News: Blättchen & Partner GmbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Private Equity Blättchen & Partner berät SUSE beim Erwerb von EQT - Blättchen & Partner hat das SUSE Management beim erfolgreichen Verkauf an den Finanzinvestor EQT beraten. 10.07.2018 / 09:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Blättchen & Partner berät SUSE beim Erwerb von EQT München, 10. Juli 2018 - Blättchen & Partner hat das SUSE Management beim erfolgreichen Verkauf an den Finanzinvestor EQT beraten. Das 1992 gegründete Unternehmen SUSE mit Hauptsitz in Nürnberg ist einer der weltweit führenden Anbieter von Open-Source-Software Lösungen. Mit einem Umsatz von 320 Mio. US-Dollar in 2017 und rund 1.400 Mitarbeitern weltweit hat sich SUSE zu einem der Marktführer für Infrastruktur- und Anwendungsbereitstellungslösungen entwickelt. SUSEs vielseitige und zuverlässige Produkte und Support-Services unterstützen den Kunden, Komplexität zu managen, Kosten zu mindern und geschäftskritische Prozesse sicherzustellen und zu verbessern. Der schwedische Private Equity Investor EQT hat den Open-Source-Software Anbieter SUSE erworben. EQT spezialisiert sich auf wachstumsorientierte Firmen, vor allem in Europa, Asien und Nordamerika und unterstützt die Unternehmen bei ihrer nachhaltigen Expansion. Mit dem Kauf setzt sich EQT zum Ziel, SUSEs langfristiges Wachstum und Innovation weiterzuführen und auszubauen. Blättchen & Partner hat das SUSE Management im Rahmen der Transaktion mit Prof. Dr. Alexander Götz beraten. Über Blättchen & Partner Die Blättchen & Partner GmbH zählt mit innovativen Finanzstrategien seit über 30 Jahren zu den führenden Corporate Finance-Experten in Deutschland. Die Münchner Gesellschaft ist spezialisiert auf die Beratung bei Managementbeteiligungsprogrammen, Börsengängen, Anleihen, Schuldscheindarlehen sowie die damit verbundene Kapitalmarktbetreuung nach der Emission. Weitere Schwerpunkte im Leistungsspektrum sind Unternehmensbeteiligungen und M&A-Transaktionen. Mehr als 500 Transaktionen sind ein Beleg für die ausgewiesene Expertise der Gesellschaft. Das gewachsene interdisziplinäre Kompetenznetzwerk, die hohe Kundenzufriedenheit und die Vielzahl an Veröffentlichungen zu wichtigen Corporate Finance-Themen spiegeln die anerkannte Reputation der Blättchen & Partner GmbH wider. Kontakt: Blättchen & Partner GmbH Paul-Heyse-Str. 28 80336 München Tel.: +49 (0) 89-210 294 60 E-Mail: office@blaettchen.de 10.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 703003 10.07.2018

AXC0065 2018-07-10/09:20