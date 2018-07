Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Französische Industrieproduktion sinkt im Mai unerwartet

Die Industrieproduktion in Frankreich hat sich im Mai schwächer als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung der Statistikbehörde Insee sank sie gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg um 0,6 Prozent prognostiziert. Im April war die Produktion bereits um 0,5 Prozent gesunken.

Chinas Inflation beschleunigt sich im Juni auf 1,9 Prozent

Die Verbraucherpreise haben sich in China wieder stärker erhöht, nachdem die Teuerung zuvor zwei Monate stetig geblieben war. Im Juni lag die Inflation bei 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie die Nationale Statistikbehörde mitteilte. Im Mai hatte die Teuerung wie im Monat zuvor 1,8 Prozent erreicht. Volkswirte hatten im Juni einen Anstieg der Verbraucherpreise wie in den Vormonaten erwartet. Während die Lebensmittelpreise um 0,3 Prozent zulegten, kletterten sie bei anderen Produkten um 2,2 Prozent.

Umsatz im deutschen Bauhauptgewerbe im April 9,8% über Vorjahr

Der Umsatz im Bauhauptgewerbe Deutschlands ist im April auf Jahressicht deutlich gestiegen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) lag er um 9,8 Prozent höher als im April 2017. Die Zahl der Beschäftigten nahm in dieser Zeit um 2,4 Prozent zu. In den ersten vier Monaten des Jahres 2018 stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6,6 Prozent. Die Zahl der Beschäftigten erhöhte sich um 2,7 Prozent.

Zahl der Hotelübernachtungen in Deutschland im Mai 9% über Vorjahr

Die Zahl der Übernachtungen in deutschen Beherbergungsbetrieben hat im Mai auf Jahressicht deutlich zugenommen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg ihre Zahl auf 45,6 Millionen. Das waren 9 Prozent mehr als im Mai 2017. Die Übernachtungszahl von Gästen aus dem Ausland stieg um 2 Prozent auf 7,5 Millionen, die inländischer Gäste um 11 Prozent auf 38,1 Millionen. Im Zeitraum Januar bis Mai 2018 erhöhte sich die Zahl der Gästeübernachtungen im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 5 Prozent auf 167,9 Millionen.

Jeremy Hunt wird neuer britischer Außenminister

Der bisherige britische Gesundheitsminister Jeremy Hunt wird neuer Außenminister. Dies teilte die Regierung in London am Montagabend mit. Hunt folgt auf Boris Johnson, der im Streit um die Brexit-Politik von Premierministerin Theresa May seinen Rücktritt eingereicht hatte. Im Gegensatz zum Brexit-Hardliner Johnson hatte sich Hunt in der Vergangenheit für einen Verbleib Großbritanniens in der EU eingesetzt.

Johnson: Der Traum vom Brexit stirbt

In seinem Rücktrittsschreiben hat der britische Ex-Außenminister Boris Johnson am Montag den Verlauf der Brexit-Verhandlungen bitter beklagt. "Dieser Traum stirbt", schrieb er in seinem zweiseitigen Rücktrittsgesuch an Premierministerin Theresa May über die Perspektiven Großbritanniens nach dem EU-Austritt. Der Plan der Regierung May für eine enge Beziehung zwischen Großbritannien und der EU nach dem Brexit "läuft auf den Status einer Kolonie hinaus", schrieb Johnson. Ursprünglich habe er hinter den Regierungsplänen gestanden, nunmehr aber blieben diese "einem im Halse stecken".

Hotelier Sondland tritt US-Botschafterposten bei der EU an

Nach rund 18 Monaten Vakanz ist der Posten des US-Botschafters bei der EU wieder besetzt. Der Hotelmagnat Gordon Sondland habe am Montag in Brüssel seine Ernennungspapiere überreicht, teilte die US-Botschaft vor Ort mit. "Als Botschafter werde ich mich für eine Stärkung der engen Partnerschaft zwischen der EU und den USA einsetzen", schrieb Sondland im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Trump ernennt konservativen Richter Kavanaugh für Oberstes Gericht

US-Präsident Donald Trump hat den konservativen Bundesrichter Brett Kavanaugh für das Oberste Gericht nominiert - und damit eine mögliche Konsolidierung der rechtsgerichteten Mehrheit am mächtigen Supreme Court eingeleitet. Trump rühmte Kavanaugh am Montagabend (Ortszeit) als Richter von "tadellosen Referenzen" und "unübertroffenen Qualifikationen". Er appellierte an den Senat, seinem Kandidaten "zügig" die Zustimmung zu erteilen.

US-Gericht verlängert Frist für Zusammenführung bestimmter Einwandererfamilien

Ein US-Gericht hat der Regierung am Montag Medienberichten zufolge mehr Zeit für die Zusammenführung bestimmter getrennter Einwandererfamilien gegeben. Richter Dana Sabraw habe den Behörden mehr Zeit eingeräumt, um zu bestimmen, welche Kinder im Alter von fünf Jahren oder jünger wieder mit ihren Eltern vereint würden, berichteten US-Medien.

Erdogan macht Schwiegersohn zum neuen Finanzminister der Türkei

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat nach seiner Vereidigung zu einer zweiten Amtszeit am Montagabend sein neues Kabinett vorgestellt. Neuer Finanzminister wird sein Schwiegersohn Berat Albayrak. Neuer Verteidigungsminister wird Generalstabschef Hulusi Akar. Mevlüt Cavusoglu bleibt Außenminister. Der am 24. Juni wiedergewählte Staatschef hatte zuvor in der Hauptstadt Ankara den Eid für die nächste fünfjährige Amtszeit abgelegt. Erdogan verfügt durch das neue Präsidialsystem über mehr Macht als alle seine Vorgänger der vergangenen Jahrzehnte.

Israel schließt einzigen Warenübergang in den Gazastreifen

Israel schließt den einzigen Warenübergang in den Gazastreifen. Der Grenzübergang Kerem Schalom werde wegen der anhaltenden Angriffe von Palästinensern mit Brandsätzen geschlossen, teilte die israelische Armee am Montag mit. Über den ganz im Süden gelegenen Grenzübergang zwischen Israel und dem isolierten Palästinensergebiet an der Mittelmeerküste dürften nur noch humanitäre Hilfen geliefert werden.

70 Tote bei Hitzewelle in Kanada

Bei der Hitzewelle im Osten Kanadas hat sich die Zahl der Todesopfer auf 70 erhöht. Allein in der Stadt Montréal seien 34 Menschen gestorben, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums der Provinz Québec am Montagabend (Ortszeit) der Nachrichtenagentur AFP. In Québec und in der Nachbarprovinz Ontario herrschen seit Anfang Juli Extrem-Temperaturen, wobei es in Ontario bislang noch keine Hitzetoten gab. Nach Angaben des kanadischen Wetterdienstes lagen die Temperaturen in der Region teilweise bei über 34 Grad.

Witwe von Friedensnobelpreis-Träger Liu Xiaobo verlässt China

Die Dichterin Liu Xia, Witwe des chinesischen Friedensnobelpreis-Trägers Liu Xiaobo, hat China verlassen. Liu habe am Dienstag gegen 11.00 Uhr (Ortszeit) ein Flugzeug der Linie Finnair bestiegen und damit Peking verlassen, sagte Ye Du, ein Freund der Familie. Liu stand seit der Verleihung des Friedensnobelpreises an ihren Mann im Jahr 2010 unter Hausarrest. Die deutsche Botschaft hatte ihr im April Hilfe für eine Ausreise in die Bundesrepublik angeboten.

Flexible Arbeitszeiten steigern laut Studie Produktivität

Arbeitgeber, die ihren Mitarbeitern flexible Arbeitszeiten etwa durch Home-Office-Zeiten erlauben, steigern die Zufriedenheit und damit die Arbeitsproduktivität im Unternehmen. Das zeigt eine Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), die der Rheinischen Post vorlag. Umfragen in Unternehmen ergaben demnach, dass mit zunehmender Kontrolle und Überwachung der Mitarbeiter die Unzufriedenheit und die Konflikte mit dem Chef zunehmen.

Lehrerverband nennt Befristungen für Lehrer "schwer erträglich"

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, hält den Umgang mit befristet angestellten Lehrern angesichts des Lehrermangels in Deutschland für einen Skandal. Es würden nicht nur Schulen vor den Sommerferien Tausende Lehrer mit befristeten Verträgen entlassen, um Geld zu sparen, sagte Meidinger der Passauer Neuen Presse. Das Problem sei noch größer: "Viele Betroffene konnten gar kein Arbeitslosengeld beantragen, weil sie zu kurz beschäftigt waren, um überhaupt anspruchsberechtigt zu sein."

Zahl der deutschen Ehescheidungen 2017 auf niedrigstem Stand seit 25 Jahren

Die Zahl der Ehescheidungen in Deutschland ist 2017 auf den niedrigsten Stand seit 25 Jahren gesunken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) ging sie um 5,5 Prozent auf 153.000 zurück. Niedriger war diese Zahl zuletzt im Jahr 1992, als 135.000 Ehen geschieden wurden. Die meisten der 2017 geschiedenen Ehen (82,6 Prozent) wurden nach einer vorherigen Trennungszeit von einem Jahr geschieden. Am häufigsten wurden Ehen geschieden, die im Jahr 2011 geschlossen wurden (knapp 8.000 oder 5,1 Prozent). Etwa 27.000 oder 17,5 Prozent aller geschiedenen Paare waren bereits mindestens im 25. Jahr verheiratet. Im Durchschnitt blickten die Paare auf 15 Jahre Ehedauer zurück.

Bundesinnenministerium verbietet Rockergruppe Osmanen Germania BC

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die Rockergruppe Osmanen Germania BC verboten. Der Gruppe und all ihren Teilorganisationen seien alle Tätigkeiten untersagt worden, teilte das Bundesinnenministerium am Dienstag in Berlin mit. Von dem Verein geht demnach eine schwerwiegende Gefährdung für individuelle Rechtsgüter und die Allgemeinheit aus.

CHINA

Erzeugerpreise Juni +4,7% gg Vorjahr - Kreise

Erzeugerpreise Juni +0,3% gg Vormonat

Erzeugerpreise Jan-Juni +3,9% gg Vorjahr

Erzeugerpreise Jan-Juni +3,9% gg Vorjahr

Erzeugerpreise Juni +4,7% (PROG: +4,4%) gg Vorjahr

Erzeugerpreise Juni +0,3% gg Vormonat

NORWEGEN

Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Juni +0,4% gg Vm

