Der Dax ist am Dienstag mit einem "Mini-Plus" in den Handel gestartet. Doch der Handelsstreit sorgt weiter für Unruhe an der Börse.

Der deutsche Leitindex legte 0,3 Prozent auf 12.581 Zähler zu. Börsianer rechneten nicht mit allzu großen Sprüngen im Dax, da die Furcht vor einer Eskalation des Zollstreits zwischen den USA und China die Kauflaune der Investoren zuletzt gebremst hat.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen rückte am Morgen um 0,4 Prozent auf 26.197 Punkte vor. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,4 Prozent auf 2792 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 hingegen trat mit 3462 Punkte auf der Stelle.

Unter den Einzelwerten ragten die Aktien der Deutschen Post und Infineon heraus, die sich um jeweils gut ein Prozent verteuerten. ...

