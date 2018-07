Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Dienstagmorgen moderat im Plus. Die Vorgaben aus Übersee sind freundlich: Am Vorabend hatten sich bereits die Investoren in den USA positiv gestimmt gezeigt und auch in Asien legen die Indizes mehrheitlich klar zu. Allerdings lasten die schwachen Schwergewichte Nestlé ...

Den vollständigen Artikel lesen ...