Bisher ist es nur eine Absichtserklärung, aber wenn es nach Joe Kaeser, Vorstandsvorsitzender der Siemens AG, und Simon Hu, Senior Vice President der Alibaba Group und Präsident von Alibaba Cloud geht, sollen dieser umgehend Taten folgen. Der Siemens-Konzern und Alibaba Cloud, der Cloud-Computing Zweig der Alibaba Group, planen ihr gemeinsames technologisches Mitwirken an der Industrie 4.0 in China. Wie der Siemens-Konzern in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit Alibaba Cloud am Montag bekannt ... (Claudia Wallendorf)

